Chimpansees zijn bij stress levensgevaarlijk: ‘Ze kunnen je gezicht eraf bijten’

,,Een chimpansee is niet alleen slim, maar kan ook echt gevaarlijk zijn. Wanneer een volwassen chimpansee ontsnapt en in een voor hem onbekende omgeving terechtkomt, kan dat tot stress en agressie leiden. Als ze aanvallen, richten ze zich op het gezicht, armen, benen en genitaliën. Ze hebben hoektanden tot wel 8 centimeter lang. Dat gaat diep, als je gebeten wordt.’’ Waarmee de gedragsbioloog maar wil zeggen dat een volgroeide chimpansee totaal wat anders is dan het bekende beeld van een schattig klein aapje met een luier om of een telefoontje in de hand.