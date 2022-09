Chinese ‘spionage-camera’s’ zwaar onder vuur, maar Bunschoten koopt er 10: ‘Het mag, dus waarom niet?’

van wieg tot graf Kees (1934-2022) bracht met zijn illustra­ties de kinderbij­bel tot in Lapland en Polynesië

Kees de Kort – zijn naam zullen weinig mensen kennen, maar zijn illustraties bij de kinderbijbels gingen de hele wereld over. De in Nijkerk geboren en in Amersfoort geschoolde kunstenaar overleed op 87-jarige leeftijd.

30 augustus