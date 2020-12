Chris krijgt betaald om luxe hotels en privé-eilanden te bezoeken: ‘Ik heb veel geluk gehad’

‘Even’ acht maanden op reis door Zuidoost-Azië, dacht Chris Schalkx uit Soest toen hij in 2013 zijn backpack inpakte. Hoe anders zijn avontuur zou verlopen, had hij niet kunnen voorzien. Want nu, bijna acht jaar later, woont hij met zijn vrouw en zoon in Bangkok. En krijgt hij betaald om te verblijven op plekken waar hij eerder alleen maar van kon dromen.