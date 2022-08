Circusdocent Annemarie leert ouders en kinderen dat ‘het leven vallen en opstaan is’

Hoe wordt iemand circusdocent?

,,Achttien jaar geleden deed mijn zoon een circuscursus, en ik hielp vaak al een handje mee. Toen hij ermee stopte, werd mij gevraagd of ik geen docent in opleiding wilde worden. Ik heb gelijk de sprong in het diepe gewaagd. Ik was toen ook al in de 40, ben heel veel gevallen en heb heel wat blauwe plekken gehad! Maar ik heb evengoed alles kunnen leren!”