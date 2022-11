Componistenwijk in Baarn voor tweede keer in 3 dagen (deels) zonder water

Vanochtend om 07.00 uur kreeg waterbedrijf Vitens het bericht dat de Diepenbrocklaan deels en het fietspad helemaal onder water stonden. Dit kwam bekend voor, want afgelopen zaterdag was het ook al raak in deze straat. Toen belandde een fietser tot aan zijn nek in een ontstane sinkhole.

Zover is het dit keer niet gekomen, want de hekken van zaterdag stonden er nog. Maar het is wel opvallend te noemen dat ongeveer op dezelfde plek een scheur ontstaat in de waterleiding. Vitens is druk bezig met de reparatie. De verwachting is dat het lek voor de lunch is gerepareerd.