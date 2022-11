Componistenwijk in Baarn voor tweede keer in drie dagen (deels) zonder water: Vitens onderzoekt leiding

Een deel van de Componistenwijk in Baarn moet het opnieuw zonder water stellen. Op zo’n 8 meter van de plek waar zaterdag de waterleiding scheurde, was het dinsdagochtend weer mis. Waterbedrijf Vitens heeft de leiding dan ook op de radar staan.

Vanochtend om 07.00 uur kreeg Vitens het bericht dat de Diepenbrocklaan deels en het fietspad helemaal onder water stonden. Dit kwam bekend voor, want zaterdag was het ook al raak geweest in deze straat. Toen belandde een fietser tot aan zijn nek in een sinkhole.

,,Ja, dat is heel naar”, laat woordvoerster van Vitens Jessica Winkelhorst weten. ,,Meestal loopt een waterlekkage met een sisser af, maar met zoiets schrik je jezelf een hoedje natuurlijk.”

Asbestcement

Zover kwam het dinsdagochtend niet, want de hekken van zaterdag stonden er nog. Het is wel opvallend te noemen dat ongeveer op dezelfde plek een scheur ontstaat. ,,Waar het waarschijnlijk aan ligt, is dat het oude transportleidingen zijn’’, zegt Winkelhorst.

,,Die op de Diepenbrocklaan zijn gemaakt van asbestcement. Dat wordt in de loop der jaren zwakker en als er dan ergens een lekkage ontstaat, wordt de rest van de leiding ook gevoeliger.”

Winkelhorst hoopt dat het bij deze twee lekkages blijft, maar er zijn volgens haar signalen dat het vaker kan gebeuren. ,,De leiding staat bij ons nog niet op de nominatie voor vervanging, maar intern wordt nu wel gekeken om dat naar voren te halen.”

Domme pech

Ook in Eemnes en Barneveld ontstonden afgelopen weekend lekkages. ,,Die hebben niks met elkaar te maken”, laat de woordvoerster weten. ,,Dat was gewoon domme pech.”

Vitens is nog druk bezig met de reparatie aan de leiding in de Diepenbrocklaan. Aanvankelijk was de verwachting dat die voor de lunch gerepareerd zou zijn.

