Cor (1937 - 2022) was de redder van veel Amersfoortse monumenten (én hij had nog veel meer in zijn mars)

VAN WIEG TOT GRAFCor van den Braber behoedde heel wat monumenten in de Amersfoortse binnenstad voor de sloop. Maar het hoofd Monumentenzorg had meer in zijn mars. Hij tekende een groot aantal fraaie stadsgezichten, beschikte over een vaardige pen én was een verdienstelijke trombonespeler.