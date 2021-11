Corona dwingt Rob na 45 jaar te stoppen met zijn lunchroom: ‘Ik heb de dood in de ogen gekeken’

Het begon op 10 mei met een beetje grieperig gevoel, maar al snel begon hij zich steeds beroerder te voelen. Voordat Rob (68) er erg in had, lag hij in coma op de ic. Na twee weken, waarin hij de dood in de ogen keek, ontwaakte de Amersfoorter. Zijn revalidatie duurt voort tot op de dag van vandaag. ,,In het begin kon ik amper de galerij van mijn flat op en neer lopen. Nu wandel ik een uur stevig door in Den Treek. Daarna moet ik wel op de bank bijkomen.’’