Corporatie belooft beterschap, maar bewoners horrorflats geloven er niets van: ‘Waarom nu wél?’

Bewoners in schimmelen­de horrorflat zijn het spuugzat: ‘Plots kwam een stuk muur naar beneden’

Afbrokkelende muren, scheuren in plafonds, tocht, schimmel, asbest, lekkages, schuren die jaarlijks meerdere keren onderlopen en onveilige balkons... het zijn slechts enkele voorbeelden van waar de bewoners van een flat in Amersfoort dagelijks mee te maken hebben. Ze zijn het zat, omdat De Alliantie ze niet serieus neemt en ondernemen nu actie. ,,We weten allemaal wat ongemak is en zijn daarom heel dankbaar met een dak boven ons hoofd, maar dit gaat echt te ver.”

26 april