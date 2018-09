Crackerjacks verkozen tot beste sportvereniging van Nederland

Strafzaak crèchehulp Martijn R. uit Soest uitgesteld

19 september De vanwege kinderpornobezit ontslagen medewerker van een kinderdagverblijf, Martijn R. moest gisteren bij de rechtbank in Utrecht terecht staan. De strafzaak ging echter niet door, omdat de 50-jarige Soester in het ziekenhuis ligt. Wel mochten twee deskundigen in de rechtszaal hun verhaal doen.