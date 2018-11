Criminelen weten scholieren pas en pincode af te troggelen

Denk: Verkoop van appartemen­ten Hogekwar­tier aan belegger is schandalig

7:25 De Alliantie zet in het Hogekwartier met een ‘achterbakse constructie’ starters op de woningmarkt de voet dwars. Dat beweert de gemeenteraadsfractie van Denk over de verkoop van 50 appartementen in woontoren Castalia aan de beleggingstak van de corporatie. Die gaat het gros van de flats verhuren in de vrije sector.