Crowdfunding gestart voor getroffen Scherpenzeels gezin: geld stroomt binnen

Van Riel is de actie begonnen omdat ze iets wil betekenen voor het gezin. Theo was een oude jeugdvriend van haar. ,,Heel het dorp is in rouw. Iedereen in Scherpenzeel kent wel iemand uit het gezin. We zijn een kleine gemeenschap en de familie Van Deelen was heel actief in het dorp. Door geld op te halen kunnen we laten zien dat we ervoor het gezin zijn. We kunnen misschien een klein lichtpuntje bieden in de duisternis.”



Afgelopen zondag raakte het gezin Van Deelen betrokken bij een eenzijdig verkeersdrama op de A8 bij München, waarbij vader Theo en zijn dochtertje Yara om het leven kwamen. Moeder Manon (39) vecht nog altijd voor haar leven. De 12-jarige dochter Sanne raakte ernstig gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Dinsdag werd bekend dat het 11-jarige zoontje Jordi, die er zonder ernstige verwondingen vanaf is gekomen, naar huis komt.