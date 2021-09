Daan (10) mag niet met het taxibusje naar speciale school, want de gemeente vindt dat hij wel met de bus kan

Huilende kinderen en angstige dieren in Bunschoten door vuurwerk: ‘Het is nu al ieder weekend raak!’

21 september Is het al oud en nieuw? In Bunschoten lijkt dat er om de haverklap op. Afgelopen weekeinde werd volop vuurwerk afgestoken, en dat is zeker niet voor het eerst. Inwoners klagen steen en been, vooral omdat hun kinderen er huilend wakker van worden of omdat huisdieren niet meer naar buiten durven.