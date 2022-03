Dader kort na steekpartij in Amersfoort aangehouden

De persoon die was neergestoken werd meteen geholpen door ambulancepersoneel. Er is een traumaheli gearriveerd om bijstand te verlenen. De man is inmiddels naar het UMC gebracht.

Noodsituatie in Oekraïense dierentuin: schieten we de dieren af of wachten we op ontsnapping?

Over de identiteit van de dader is nog weinig bekend, alleen deelt de politie dat het een 29-jarige is die uit Amersfoort komt. Ook het slachtoffer is woonachtig in Amersfoort. Of er een verhouding is tussen de dader en het slachtoffer, is nog niet bekend. De politie en recherche doen verder onderzoek en zijn nog op zoek naar getuigen.