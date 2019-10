Daders ramkraak juwelier in Vathorst wonen in de wijk, maar lopen nog steeds vrij rond

Omwonenden schrokken in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 maart om tien voor half vijf wakker van een harde klap. Een buurman zag dat een zwarte Peugeot was ingereden op de pui van de juwelier aan de Cruquius. Vier mannen sprongen uit het voertuig, renden de winkel in, sloegen alle vitrines in en gristen zo veel mogelijk diamanten en gouden sieraden mee. In slechts twee minuten richtten ze een enorme ravage aan. Ze namen voor vele tienduizenden euro’s sieraden mee. Ten slotte sprongen ze op twee klaarstaande scooters en scheurden ervandoor. Omdat die scooters daags voor de kraak in Vathorst waren gestolen, gaat de politie ervan uit dat de daders in de wijk gezocht moeten worden.