Dag eigen auto, hallo deelvervoer: Amersfoort zet er vol op in, maar gaat dat wel werken? Vier vragen

Auto vliegt over vluchtheu­vel en botst tegen bestelbus in Baarn

Een auto is op maandagmorgen rond 09.25 uur op de Amsterdamsestraatweg in Baarn over een vluchtheuvel gevlogen en op een tegemoetkomende bestelbus gebotst. Daarbij is een paal met een verkeersbord uit de grond gereden.

12:10