Dagboek over laatste maanden van Johan van Oldenbarnevelt duikt na bijna 200 jaar op

De in kalfsleer gebonden tekst bevond zich al die tijd in particuliere boekenkasten en is nu in bezit van een antiquair, die anoniem wil blijven. Hij nam enkele maanden geleden contact op met Museum Flehite. Diverse experts, onder wie Dirk Steenbeek van Archief Eemland, hebben de echtheid van het manuscript bevestigd.



De timing is perfect; vandaag 400 jaar geleden werd de in Amersfoort geboren Van Oldenbarnevelt (1547-1619) in opdracht van prins Maurits onthoofd. Daar wordt de komende maanden uitgebreid bij stilgestaan, onder meer met een expositie in Flehite. Daar is ook het recent ontdekte beulszwaard te zien. Eigenaar was de beul van Utrecht, Hans Pruum van Mesenem, wiens naam in het zwaard is gegraveerd. Het wapen is onderdeel van de Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden.