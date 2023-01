De balans is in deze vier gemeenten opgemaakt: voor 42.920 euro schade aangericht tijdens jaarwisseling

Opvallend veel mensen met huidkanker in regio Utrecht en deze twee gemeenten spannen de kroon

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Een melanoom is hier een agressief type van, dat meestal uit een moedervlek ontstaat en voor uitzaaiingen kan zorgen. Jaarlijks krijgen gemiddeld ruim 6000 mensen te horen dat zij een melanoom hebben en daarvan wonen er bovengemiddeld veel in de regio Utrecht. In Amersfoort-Noord ligt het aantal diagnoses tussen 2011 en 2020 37 procent hoger dan verwacht op basis van het Nederlands gemiddelde, in Leusden zelfs 40 procent.

17 januari