De Brink in Baarn krijgt een lichte opknapbeurt, volledige renovatie blijft uit

Direct maatrege­len nodig om drinkwater­voor­zie­ning regio Amersfoort veilig te stellen

Er moeten direct maatregelen worden genomen om de drinkwatervoorziening in Amersfoort en omgeving veilig te stellen. Volgens waterbedrijf Vitens is het op dit moment té moeilijk om meer water op te pompen. ,,Het zou goed zijn als één partij de regie neemt over het geheel.”

27 september