De Drie Eiken in Soesterberg plat, nee toch? Ja, maar pas in 2050

Sloop van serviceflat De Drie Eiken in Soesterberg binnen drie jaar? Een golf van schrik ging deze week door het dorp. De waarheid is dat slopen pas rond 2050 plaats gaat vinden.

Het stond zwart op wit vorige week: ‘Ook Cocon Wonen is bezig met de voorbereiding van de realisatie van sloop/nieuwbouw van het complex De Drie Eiken en verwacht daar over drie tot vier jaar mee aan te vangen’. De zin komt uit het plan van aanpak openbare ruimte Soesterberg Kom.

Na publicatie in het AD werd directeur-bestuurder Dick Mol van Cocon Wonen uit Soest overladen met zorgelijke telefoontjes. Er was toch immers in overleg met bewoners afgesproken dat het gebouw met zijn 87 woningen zou worden gerenoveerd? Mol: ,,Een onafhankelijk adviesbureau heeft ons geadviseerd dat renovatie de beste optie is. Bewoners willen bovendien geen sloop.’’

Maar hij geeft toe dat er nog niet zo heel lang geleden wel werd gedacht aan sloop. ,,Totdat we tot de conclusie kwamen dat nieuwbouw van seniorenwoningen op het Orlandoterrein in Soest én sloop en nieuwbouw van De Drie Eiken onbetaalbaar worden.’’

Galerij

De Drie Eiken dateert van de jaren zestig. Mol: ,,Het grootste probleem is de galerij. Die is smal en momenteel afgedekt met glas. Bij een brand kunnen bewoners niet via de galerij ontsnappen. We willen de galerij verbreden. Probleem is wel dat het gebouw dan naar die kant gaat hellen. De galerij moet onafhankelijk van de flat worden gefundeerd.’’

Cocon Wonen gaat nu een plan van aanpak maken en wil in 2024 beginnen met een grote renovatie en isolatie van de woningen. ,,Dan moet het gebouw nog meekunnen tot 2050. Dan is nieuwbouw wel nodig, als we CO2-neutraal moeten zijn.’’

