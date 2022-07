De F-16 zit bomvol verhalen: ‘Als piloot heb je enorm geluk: je zit altijd bij het raampje’

Inmiddels heeft hij er meer dan vierduizend vlieguren met de F-16 op zitten en nog is hij het niet zat om te vliegen met het meest iconische jachtvliegtuig van de wereld, dat al 50 jaar vliegt en in Nederland pas over enkele jaren zal worden vervangen door F-35’s. ,,Mensen vragen me altijd of ik er wel tegen kan om in een straaljager te zitten met zoveel risico’s. Dan zeg ik: angst is een slechte raadgever. Ik ben op dat moment bezig met mijn taak, ik ga niet de hele tijd zitten denken wat er in theorie allemaal mis kan gaan.’’