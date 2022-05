De grutto in Eemland heeft veel te danken aan vogelkenner Rob Kole (1944-2021)

Ellen ten Damme zingt Oekraïens op bevrij­dings­con­cert: ‘Russisch geen populaire taal’

De vrijheid vieren terwijl er in Oost-Europa een oorlog aan de gang is die zijn weerga niet kent. Is dat gepast? In Amersfoort vinden ze van wel en wordt het bevrijdingsconcert groter dan ooit. ,,In coronatijd heb ik Russisch geleerd, maar dat is nu niet zo’n populaire taal, om het zachtjes uit te drukken”, aldus zangeres Ellen ten Damme. ,,Daarom ga ik een Oekraïens volksliedje zingen.”

