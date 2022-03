De kabouterzolder in Baarn dingt mee naar de Oscars van de museumwereld

De kabouterzolder van Kasteel Groeneveld neemt kinderen mee in de wereld van illustrator Rien Poortvliet, die in de jaren zeventig grote bekendheid kreeg met zijn boeken over kabouters. Zijn tekeningen zijn de rode draad op de zolder. Op een interactieve manier worden onderdeel van het kabouterleven. Zo kunnen ze de kabouters helpen in het dierenziekenhuis of kaboutersoep koken.

Verguld

Kasteel Groeneveld is verguld met de internationale nominatie voor de Museum & Heritage Awards in de categorie ‘beste digitale presentatie. ,,Wij zijn blij en trots", een woordvoerder weten. De concurrentie bestaat onder meer uit The Cleverland Museum of Art in de Verenigde Staten en Øhavsmuseet Faaborg in Denemarken.