De landelijke intocht van Sint bekijken? Bij Paleis Soestdijk is dit weekeinde niets te zien

Net als vorig jaar is Paleis Soestdijk het decor van de landelijke intocht van Sinterklaas. Zaterdag zitten veel kinderen aan de buis gekluisterd, maar zeuren bij je ouders om je naar Baarn te brengen heeft geen zin: er is niets te zien.

Vorig jaar kwamen er de zondag na de landelijke intocht ouders naar Paleis Soestdijk, in de veronderstelling dat de Sint daar - zo net na de uitzending - nog steeds in vol ornaat te zien was.

Voor de opnames van de landelijke intocht hadden de televisiemakers zo hun best gedaan om het 'live'-gevoel te evenaren, dat zelfs ouders dachten: We rijden nú naar Paleis Soestdijk. Een groter compliment kun je de makers van het Sinterklaasjournaal natuurlijk niet geven.

Helaas

Maar wie de auto in sprong en één groot spektakel verwachtte - en misschien nog een handje pepernoten - werd teleurgesteld. Er was niets te zien. En dit jaar ook niet.

De gemeente Baarn verwacht trouwens dat iedereen dat nu toch echt wel doorheeft. Er zijn geen in ieder geval geen preventieve maatregelen genomen, laat woordvoerder Bonne Linthorst weten. ,,We verwachten zeker geen toestroom aan mensen, want iedereen heeft inmiddels wel door dat er niets te zien is.”

De laatste opnames op locatie waren woensdag afgerond. De intocht is zaterdag vanaf 12.00 uur ‘live’ te volgen op NPO 3.

Pakjesboot 12 was recent ook al te zien in Spakenburg. Maar details daarover zien we pas zaterdag op televisie, Sinterklaas verklapt natuurlijk niets. En de NTR ook niet, liet de omroep weten. De lokale intocht van Sint in Spakenburg is ook deze zaterdag. Die van Baarn – een heus defilé – is pas volgende week, op zaterdag 20 november.

