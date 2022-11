De leegloop in de katholieke kerk in Amersfoort was niet te stoppen

Gemeente Amersfoort komt met oplossing voor wild geparkeer­de deelvoer­tui­gen

In de strijd tegen overlast van lukraak geparkeerde deelfietsen en deelscooters komt de gemeente Amersfoort met vaste parkeerplekken in het centrum. Vanaf januari 2023 komen er achttien plekken verspreid door de stad, op elke plek is ruimte is voor variërend vier tot vijftien deelvoertuigen.

15:55