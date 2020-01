De lekkerste hotdog van Nederland is er eentje met appelstroop, spek en brie

Man (46) na misbruiken 10-jarige stiefdoch­ter in Nijkerk: ‘Een ongemakke­lij­ke situatie’

13:26 Hoe kwam een 46-jarige man ertoe zijn 10-jarige stiefdochter in hun woning in Nijkerk op 28 juli seksueel te misbruiken? De rechtbank in Arnhem bleef hem er vandaag naar vragen, maar het antwoord bleef uit.