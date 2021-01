De meeste van zijn collega’s redden het niet, maar self-made koning van het leerbewerken Oscar gaat gestaag door

VVD Baarn gepikeerd over actie van partijge­noot die vindt dat plannen Paleis Soestdijk niet deugen

29 januari De VVD-fractie in Baarn is flink gepikeerd over een actie van het Baarnse VVD-lid Robert Sinke. Die beweert dat er grote onrust heerst onder leden van de VVD, zowel in Baarn als in Soest en omstreken, over de plannen voor Paleis Soestdijk. Op zijn initiatief komt er daarom een regionale ledenraadpleging.