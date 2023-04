De ‘monsterwesp’ is weer in het land: is het een kwestie van tijd totdat hij overal zijn koppie opsteekt?

De weersverwachting is duidelijk, je kan niet anders concluderen: de lente is eindelijk in aantocht. Maar daarmee steken ook de eerste ‘zomerinsecten’ hun kop weer op. Vorige week is de gevreesde Aziatische hoornaar al gespot in Zeeland. Is het kwestie van tijd voordat de ‘monsterwesp’ ook in onze regio te zien is?