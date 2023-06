De nachtmerrie van iedere bierfanaat: 30.000 liter bier staat lauw te worden

Gouden Pollepel Landschaps­ar­chi­tect werd kok en in dit restaurant kun je het resultaat proeven: ‘We want NOOR’

Restaurant Noor, daar zijn er meer van. Zo was ik vorig jaar zomer bij Noor in Veenendaal en zit er in Groningen zelfs een Noor met een Michelinster. In Vianen wordt NOOR geschreven met hoofdletters, maar verder zijn ze de bescheidenheid zelve.