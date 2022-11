De oude stad Amersfoort tot in de kleinste details vastgelegd

Go Sharing verdwijnt noodgedwon­gen: is dit het einde van deelscoo­ter in de regio, of springt concurrent in?

Go Sharing maakte donderdag als donderslag bij heldere hemel bekend haar elektrische deelscooters te gaan weghalen uit Amersfoort, Soest, en Leusden. Betekent dit het einde van het vervoersexperiment, of staan andere aanbieders al te trappelen om in het gat te springen? ‘Het is een concept dat maar bij een kleine doelgroep aanslaat’.

4 november