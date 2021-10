De ovenschotels van Herlette (40) zijn megapopulair: ‘Ik doe nooit iets strikt volgens het recept’

Dienstbaar is Herlette al haar hele leven. Of zoals ze het zelf zegt: ,,Ik leg mensen graag in de watten.” Dat komt tot uiting in haar werk in de zorg voor mensen met een beperking, maar sinds vorig jaar ook in de keuken. Want daar tovert ze ovenschalen vol lekkernijen op tafel voor mensen die daar zelf minder aan toekomen, zoals ouders van jonge gezinnen.