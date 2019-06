De pijnlijke Amersfoortse oorlogsgeschiedenis van schrijfster Marga Minco

Een paar maanden na de bevrijding liep Marga Minco vanaf het station in Amersfoort naar het huis waar haar ouders in de oorlog persoonlijke bezittingen in bewaring hadden gegeven. In 1957 schreef ze daarover het verhaal Het adres. De bewoners kregen daarin de naam ‘Dorling’, wonend in de Marconistraat 46, in het Leusderkwartier.