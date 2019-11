De politie vond vijf wietplanten bij Bert (73) en nu dreigt hij zijn woning te worden uitgezet

Het bestuur van het hofje ziet geen andere mogelijkheid. ,,Dit kunnen we niet tolereren'', zegt regent Erwin Vonk, secretaris en penningmeester. ,,Er was kans op brandgevaar, ook voor aangrenzende woningen. Bovendien, als je dit toestaat, is dat een verkeerd signaal naar de overige bewoners.”



De politie deed op 19 september een inval in de woning van de man, Bert de Bruin, die enige bekendheid in de stad geniet als kunstenaar. Daarbij werden vijf planten aangetroffen. De politie, die de zaak (nog) niet voor vervolging heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, spreekt van een 'professionele kwekerij'.