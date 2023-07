‘De regels omtrent de plastic toeslag zijn ook verre van duidelijk’

Concerten BLØF én El­vis-band bij Paleis Soestdijk op losse schroeven: ‘Dreigende illegale situatie’

Tienduizend bezoekers bij twee concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk? Dat mag niet, zegge de stichting Behoud de Eemvallei en stichting Behoud het Borrebos . Want de afspraak is maximaal vijfduizend bezoekers. De organisaties eisem dat de gemeente Baarn ingrijpt. Maar de gemeente is er na een dag beraad nog niet uit wat te doen.