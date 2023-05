De stem van Susannah (27) is te horen in Disneyfilm The Little Mermaid: ‘Ik zit op een roze wolk’

jong Rebeccah (24) heeft een tweede­hands kledingwin­kel: ‘Grappig dat klanten het vaak niet door hebben’

Haar oma was coupeuse, dus de liefde voor kleding is er bij Rebeccah Rozenberg (24) uit Eemnes met de paplepel ingegoten. Afgelopen zomer ging haar droom in vervulling: ze opende een tweedehands kledingwinkel.