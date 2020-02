De trein reed weg en toen wist Valentino (19) dat ie de peperdure viool van zijn overleden opa kwijt was: ‘Ik kon niet meer ingrijpen’

Burgemees­ter van Barneveld sluit woning na vondst ontmantel­de hennepkwe­ke­rij

16:31 Op last van de burgemeester is donderdag een woning in Barneveld gesloten vanwege de vondst van een ontmantelde hennepkwekerij. Een woordvoerder van de politie meldt dat nog niemand is aangehouden.