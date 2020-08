De ‘vermoorde’ Amersfoortse kat Breezer gaat viraal: ‘Er melden zich zelfs knokploegen’

Een bericht over de ‘vermoorde’ Amersfoortse kat Breezer heeft voor een explosie aan reacties op Facebook gezorgd. De stokoude poes zou door jongeren met een bal opzettelijk zijn doodgemaakt. Maar of dat echt gebeurd is, kan niemand bevestigen.