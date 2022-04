Deelfiets gaat kopje onder bij middelbare school ‘t Hooghe Landt in Amersfoort

oorlog in de regio Op dag van de bevrijding kwam Dirkje (21) om het leven door een verdwaalde, Canadese kogel

Op de dag dat De Glind in april 1945 van de Duitsers werd bevrijd, trof een verdwaalde kogel Dirkje Stoffelsen (21) dodelijk. Pas enkele jaren geleden is haar naam toegevoegd aan het herdenkingsmonument in het dorp. Deel 3 van een serie over de Tweede Wereldoorlog in de regio.

20 april