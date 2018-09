Defence for Children: 'Lili en Howick leven ieder uur in angst'

Volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children toont het onderduiken van de in Nederland opgegroeide asielkinderen Lili en Howick aan hoeveel paniek er is.

Defence for Children zegt overigens niet te weten waar de kinderen zijn. Jurist Martin Vegter: ,,De kinderrechten van Lili en Howick moeten weer centraal komen te staan. Er moet een oplossing komen voor deze kinderen. Zij leven ieder uur in angst.”

De moeder van Lili en Howick, Armina Hambartsjumian, liet in een brief aan deze krant weten dat ze haar kinderen zaterdag 'op een veilige plek heeft ondergebracht'. Deze plek is niet bij de autoriteiten bekend. Een jaar geleden werd Armina in haar eentje teruggestuurd naar Armenië, omdat de kinderen toen ook zaten ondergedoken. De terugkeer van Lili en Howick staat gepland voor aanstaande zaterdag.

Defence for Children roept staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers op zijn hart te laten spreken, door via zijn discretionaire bevoegdheid voor de Armeense kinderen een uitzondering te maken. ,,Uit onderzoek van Defence for Children en de Universiteit Groningen blijkt dat het niet goed gaat met kinderen die gedwongen worden uitgezet naar Armenië. Ze worden aan hun lot overgelaten en leven in armoede.” De organisatie verwijst ook naar het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en voogdij-instelling Nidos, waarin staat dat de ontwikkeling van Lili en Howick bij terugkeer ernstig zal worden geschaad.

Demonstratie

Defence for Children organiseert donderdag om 12.00 uur een demonstratie in Den Haag. Honderden mensen hebben inmiddels via Facebook aangegeven aanwezig te zijn. ,, Lili en Howick dreigen te worden uitgezet. Daarom gaan we de straat op! We demonstreren tegen de uitzetting van Lili en Howick en voor een ruimer kinderpardon."

Volgens de kinderrechtenorganisatie verblijven er in Nederland nog vierhonderd asielkinderen die hier langer dan vijf jaar op hun verblijfsvergunning wachten. Ondanks de versoepeling van het Kinderpardon is er volgens Defence for Children nauwelijks een kind dat daarvoor in aanmerking komt.

Vorige week schreven broer en zus via deze krant een emotionele brief aan premier Mark Rutte, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers en de koning en koningin, waarin ze smeken om hen niet naar een weeshuis te sturen. Ook schreven zij ‘doodsbang te zijn’.

Uitzondering

Zestien hulporganisaties riepen minister Harbers vorige week op om zijn discretionaire bevoegdheid in te zetten en een uitzondering voor Lili en Howick te maken door ze een verblijfsvergunning te geven. Harbers liet weten dat ‘het niet voor de hand ligt dat hij tot een ander oordeel komt’. De Raad van State oordeelde dat Harbers de asielaanvraag van de kinderen terecht heeft afgewezen, omdat Armenië een veilig land is.