Delen van A1 tussen Beekbergen en Hoevelaken komende maand ’s avonds en ’s nachts afgesloten

Boswachter Corien waarschuwt automobi­lis­ten voor onvoorzich­ti­ge reeën: ‘Ze zijn blind door de liefde’

Meer dan 100.000 reeën lopen er naar schatting in Nederland. Normaal gesproken zie je ze niet zo vaak, maar in de zomer is dat anders. In de bronsttijd, zoals dat heet, worden de dieren wat onvoorzichtiger en kun je ze in bosrijke gebieden ook op de weg tegenkomen. De natuurbeheerder roept bestuurders op om goed op te letten en de snelheid te matigen in natuur- en bosgebieden. Boswachter Corien Koreman legt uit.

10 augustus