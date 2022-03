Demonstranten vrezen aantasting ‘unieke karakter’ Henschotermeer, petitie ruim 16.000 keer getekend

Bewoners senioren­com­plex moeten snel apparte­ment uit door brandende magnetron

Het was even schrikken voor bewoners van seniorencomplex Puntenburg op de Puntenburgerlaan in Amersfoort. Rond 01.00 uur vannacht moest een aantal ouderen van de tweede etage korte tijd hun woning uit omdat er brand was uitgebroken.

