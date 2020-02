Denise (46) werd met een pistool overvallen, maar bleef ijzig kalm: ‘Natuurlijk was ik bang’

In max een uurtje van Utrecht naar Amersfoort fietsen, dat moet straks kunnen

11:27 Met hoge snelheid van Utrecht naar Amersfoort fietsen, via De Bilt en Zeist. Niet gehinderd door hobbels, obstakels of ongemakken. Binnenkort moet het kunnen. Op diverse plekken mogen bewoners de komende tijd meepraten over de beste uitvoering. Dit zijn de weetjes: