Denk: gedoog het foutparkeren van moskeebezoekers

update Duizenden kippen omgekomen bij brand in schuur Scherpenzeel

10:11 In een kippenschuur bij een boerderij in aan de Heintjeskamperweg in Scherpenzeel is rond 6.45 uur brand uitgebroken. In de schuur waren 60.000 kippen aanwezig. Volgens de brandweer zijn er zo'n vierduizend kippen omgekomen.