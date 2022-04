Desastreuze jaarwisseling Woudenberg krijgt staartje door blunder: speciale camera’s werkten niet

Zo zag de jaarwisse­ling eruit in Amersfoort: aftellen bij de toren, ME door de straten en héél veel vuurwerk

Oud en nieuw was voor het tweede jaar een feest waarbij naar elkaar omkijken belangrijker dan ooit was én dat deed Amersfoort. Ondanks dat de Mobiele Eenheid zich in het Soesterkwartier liet zien en er meerdere branden waren, zijn er in de stad geen grote incidenten geweest.

1 januari