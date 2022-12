Deur open terwijl de verwarming loeit, Jeroen begrijpt niets van die winkeliers: ‘Bizar veel energieverlies’

COLUMN Jeroen Stomphorst was ooit trots op knooppunt Hoevelaken: ‘Maar tegenwoor­dig ben ik ‘m aardig zat’

Ook al is het nummer al 40 jaar oud, als je uit Hoevelaken komt krijg je altijd te horen dat je daar linksaf moet. De carnavalskraker van Arie Ribbens gaat nooit verloren. En als het niet over de Polonaise Hollandaise gaat, is er altijd nog het knooppunt, waar Hoevelaken bekend om staat. Met het klaverblad, dat trouwens dichterbij Hooglanderveen en Amersfoort ligt dan bij Hoevelaken. Maar goed, never ruin a good story with facts.

26 november