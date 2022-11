Deze bijtende spin heeft zich definitief in Nederland gevestigd en duikt ook steeds vaker in Amersfoort op

Zélfs een drone werd ingezet om vermiste teckel Yara terug te vinden (en dat lukte, uiteinde­lijk)

Dagenlang was hond Yara vermist in de Baarnse bossen, totdat ze donderdagochtend weer werd teruggevonden in een tuinkas aan de Bruglaan. Maar voorafgaand daaraan is met man en macht naar de zwarte teckel gezocht: tientallen mensen hebben dag en nacht het bos uitgekamd. Ook kwamen er een drone en speurhonden aan te pas.

27 oktober