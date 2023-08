Deze concerten op Amersfoort World Jazz Festival zijn gratis

Te water geraakt in de Eem? Weinig kans dat je er op eigen kracht gemakke­lijk uitkomt

Na een dipje morgen wordt het komende tijd heerlijk zomerweer. Een buitenkans voor een tochtje per boot of sloep over de rivier de Eem. Maar wie dat doet, neemt een flink risico. Want mócht je in het water belanden, zie er dan maar eens veilig uit te komen. Dat is bijna nergens mogelijk zonder hulp, stellen vaste gebruikers vast. Ook dieren komen er vaak niet op eigen kracht uit.