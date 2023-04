Deze kuikens werden gered door de dierenambulance in Amersfoort, maar toch blijkt bellen vaak niet nodig

Het broedseizoen is in volle gang en dus verwachten de vrijwilligers van de dierenambulance in Amersfoort de komende weken meer meldingen van vogeltjes in crisissituaties. De organisatie roept mensen op om de ambulance te bellen als het gaat om hele jonge exemplaren. Maar in de meeste gevallen is het toch beter om de jonge dieren met rust te laten.