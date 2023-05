Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Opnieuw elektri­sche deelscoo­ter in brand gestoken in Amersfoort

Een elektrische deelscooter is rond vier uur vannacht in brand gevlogen aan de Van Dillewijndreef in Amersfoort, vermoedelijk door brandstichting. De deelscooter is van het bedrijf Check. De laatste weken worden de elektrische deelscooters van dit bedrijf geteisterd door brandstichting.