Deze mensen deden klusjes voor Juliana en Bernhard op Paleis Soestdijk

Eddy (54) uit Bunschoten liet zijn album mixen in de studio van The Beatles

7:24 Bunschoter Eddy Willemsen (54) heeft zijn album The New Girl On 51st Street laten mixen en masteren in de Abbey Road Studios in Londen. Inderdaad: de studio van The Beatles. Niemand komt daar zomaar binnen. Maar hij wel. Een uurtje bellen en het was geregeld.